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Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова

Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с днём рождения

0:59
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте трогательно обратилась к младшему сыну Дени Байсарову в день его рождения.

Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Дочь Аллы Пугачёвой разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с сыном Дени Байсаровым. 10 мая парню исполнилось 26 лет. Наследник певицы отличается модельной внешностью.

"Дени, с днём рождения, сынок!" — написала звезда под снимком.

Дени — сын Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова. После разрыва отношения Кристина долго судилась с бывшим мужем за ребёнка. Певица опасалась, что отец увезёт мальчика в Чечню, а тот считал, что Орбакайте заберет Дени в США.

Ранее сообщалось, что Орбакайте отдыхает с мужем Михалом Земцовым на острове в Средиземном море.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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