Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова

Кристина Орбакайте трогательно обратилась к младшему сыну Дени Байсарову в день его рождения.
Дочь Аллы Пугачёвой разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с сыном Дени Байсаровым. 10 мая парню исполнилось 26 лет. Наследник певицы отличается модельной внешностью.
"Дени, с днём рождения, сынок!" — написала звезда под снимком.
Дени — сын Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова. После разрыва отношения Кристина долго судилась с бывшим мужем за ребёнка. Певица опасалась, что отец увезёт мальчика в Чечню, а тот считал, что Орбакайте заберет Дени в США.
Ранее сообщалось, что Орбакайте отдыхает с мужем Михалом Земцовым на острове в Средиземном море.
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