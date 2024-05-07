Певица Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем на острове в Средиземном море

Кристина Орбакайте поделилась фото с супругом Михаилом Земцовым с отдыха на острове Капри.
Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала в "Инстаграме"* фото с мужем. На снимки супруги сидят в обнимку за красиво сервированным столиком в ресторане.
"Открываем май, май, май на Капри. Всем любви и мира", — написала певица под фото.
Капри — остров в Средиземном море, входит в состав итальянской провинции Неаполь.
Американский дантист Михаил Земцов — третий муж Орбакайте. Они состоят в браке чуть меньше двадцати лет. В 2012 году у них родилась дочка Клавдия.
Ранее Кристина Орбакайте процитировала слова Аллы Пугачёвой, намекая на возвращение в Россию.
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