Хотите укрепить связь с котом: развивайте его умственные способности

Существует несколько причин, по которым владельцам кошек стоит заниматься развитием интеллекта своих питомцев.
Чтобы умственные способности кота развивались, предлагайте ему различные головоломки.
Особенно полезны будут те, в которых необходимо что-то искать. Также могут быть полезны интерактивные игрушки, если ваш питомец хорошо на них реагирует.
Попробуйте обучить кошку простым командам, превращая процесс дрессировки в игру. Обязательно знакомьте кота с новыми вещами – это могут быть не только предметы, но и звуки, запахи, новые пространства и т.д.
Все перечисленные действия положительно влияют на аналитические и мыслительные способности вашего питомца.
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