Хотите укрепить связь с котом: развивайте его умственные способности

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Как развить кошачий интеллект: сделайте вашего питомца умнее

1:04
Зоосфера » Кошки

Существует несколько причин, по которым владельцам кошек стоит заниматься развитием интеллекта своих питомцев.

Как развить кошачий интеллект: сделайте вашего питомца умнее
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.
  • Во-первых, это помогает вашему любимцу расходовать энергию не хуже, чем физические упражнения.
  • Во-вторых, это отличный способ разнообразить рутинные кошачьи дни.
  • И, наконец, это способствует укреплению эмоциональной связи между вами и вашим питомцем.

Чтобы умственные способности кота развивались, предлагайте ему различные головоломки.

Особенно полезны будут те, в которых необходимо что-то искать. Также могут быть полезны интерактивные игрушки, если ваш питомец хорошо на них реагирует.

Попробуйте обучить кошку простым командам, превращая процесс дрессировки в игру. Обязательно знакомьте кота с новыми вещами – это могут быть не только предметы, но и звуки, запахи, новые пространства и т.д.

Все перечисленные действия положительно влияют на аналитические и мыслительные способности вашего питомца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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