Хотите укрепить связь с котом: развивайте его умственные способности

Как развить кошачий интеллект: сделайте вашего питомца умнее

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует несколько причин, по которым владельцам кошек стоит заниматься развитием интеллекта своих питомцев.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Во-первых, это помогает вашему любимцу расходовать энергию не хуже, чем физические упражнения.

Во-вторых, это отличный способ разнообразить рутинные кошачьи дни.

И, наконец, это способствует укреплению эмоциональной связи между вами и вашим питомцем.

Чтобы умственные способности кота развивались, предлагайте ему различные головоломки.

Особенно полезны будут те, в которых необходимо что-то искать. Также могут быть полезны интерактивные игрушки, если ваш питомец хорошо на них реагирует.

Попробуйте обучить кошку простым командам, превращая процесс дрессировки в игру. Обязательно знакомьте кота с новыми вещами – это могут быть не только предметы, но и звуки, запахи, новые пространства и т.д.

Все перечисленные действия положительно влияют на аналитические и мыслительные способности вашего питомца.