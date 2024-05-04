Орбакайте фразой Пугачёвой анонсировала свое возвращение на сцену в России

Певица Орбакайте процитировала слова Пугачёвой после отмены концертов в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, концерты которой в России отменили, решила заявить о своем возвращении на российскую сцену. Такое сообщение увидели поклонники в свежей публикации звезды в блоге.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain

Так, на фото артистка в облегающем платье стоит перед зеркалом и красит губы.

"Я вам спою еще на бис", — подписала Орбакайте свое фото строчкой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой "Песня на бис".

Недавно Кристина Орбакайте вышла на улицу в США в платье с арт-портретом звездной матери. В таком виде ее запечатлел муж, бизнесмен Михаил Земцов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова резко ответила на критику Леры Кудрявцевой.