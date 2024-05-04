Орбакайте фразой Пугачёвой анонсировала свое возвращение на сцену в России

Певица Кристина Орбакайте, концерты которой в России отменили, решила заявить о своем возвращении на российскую сцену. Такое сообщение увидели поклонники в свежей публикации звезды в блоге.
Так, на фото артистка в облегающем платье стоит перед зеркалом и красит губы.
"Я вам спою еще на бис", — подписала Орбакайте свое фото строчкой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой "Песня на бис".
Недавно Кристина Орбакайте вышла на улицу в США в платье с арт-портретом звездной матери. В таком виде ее запечатлел муж, бизнесмен Михаил Земцов.
Ранее балерина Анастасия Волочкова резко ответила на критику Леры Кудрявцевой.
Артист раскрыл подробности личной жизни.