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Волочкова вышла из себя из-за Кудрявцевой, назвавшей ее алкоголичкой

Балерина Волочкова в резкой форме ответила пытающейся ее спасти Кудрявцевой

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Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова в резкой форме отреагировала на слова телеведущей Леры Кудрявцевой о том, что ее якобы нужно спасать от алкоголизма.

Балерина Волочкова в резкой форме ответила пытающейся ее спасти Кудрявцевой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм is licensed under public domain

В своем блоге она поделилась тем, что считала ведущую шоу "Секрет на миллион" своим другом и искренне удивилась, зачем она вынесла эту историю в публичное поле, а не позвонила по телефону.

Волочкова оправдалась и за то, что не скрывала свой билет в эконом-классе до Мальдив, а тратить деньги на дорогостоящую виллу не видит смысла.

"Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую — муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно "докопаться" до Волочковой", — подытожила танцовщица.

Ранее Виктория Боня предложила вместе с ней отправиться на Каннский фестиваль за шесть миллионов рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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