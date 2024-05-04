Волочкова вышла из себя из-за Кудрявцевой, назвавшей ее алкоголичкой

Российская балерина Анастасия Волочкова в резкой форме отреагировала на слова телеведущей Леры Кудрявцевой о том, что ее якобы нужно спасать от алкоголизма.
В своем блоге она поделилась тем, что считала ведущую шоу "Секрет на миллион" своим другом и искренне удивилась, зачем она вынесла эту историю в публичное поле, а не позвонила по телефону.
Волочкова оправдалась и за то, что не скрывала свой билет в эконом-классе до Мальдив, а тратить деньги на дорогостоящую виллу не видит смысла.
"Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую — муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно "докопаться" до Волочковой", — подытожила танцовщица.
Ранее Виктория Боня предложила вместе с ней отправиться на Каннский фестиваль за шесть миллионов рублей.
Артист раскрыл подробности личной жизни.