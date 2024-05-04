Волочкова вышла из себя из-за Кудрявцевой, назвавшей ее алкоголичкой

Балерина Волочкова в резкой форме ответила пытающейся ее спасти Кудрявцевой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова в резкой форме отреагировала на слова телеведущей Леры Кудрявцевой о том, что ее якобы нужно спасать от алкоголизма.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм is licensed under public domain

В своем блоге она поделилась тем, что считала ведущую шоу "Секрет на миллион" своим другом и искренне удивилась, зачем она вынесла эту историю в публичное поле, а не позвонила по телефону.

Волочкова оправдалась и за то, что не скрывала свой билет в эконом-классе до Мальдив, а тратить деньги на дорогостоящую виллу не видит смысла.

"Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую — муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно "докопаться" до Волочковой", — подытожила танцовщица.

Ранее Виктория Боня предложила вместе с ней отправиться на Каннский фестиваль за шесть миллионов рублей.