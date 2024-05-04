Боня за шесть миллионов рублей готова предложить свои услуги

Блогерша и светская львица Виктория Боня в своем блоге предложила поклонникам отправиться вместе с ней на Каннский кинофестиваль за шесть миллионов рублей.
Звезда соцсетей изначально рассказала, что за три миллиона рублей сможет помочь желающим попасть на 77-й Каннский кинофестиваль во Франции. Сама она организует билет и машину, которая доставит на мероприятие.
Позже она отметила, что есть вариант отправиться на фестиваль вместе с ней, но такое удовольствие будет стоить уже шесть миллионов рублей.
"Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса, — все возможно, если у вас на это есть бюджет", — указала знаменитость.
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