Боня за шесть миллионов рублей готова предложить свои услуги

Боня предложила отправиться с ней на Каннский фестиваль за шесть миллионов рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и светская львица Виктория Боня в своем блоге предложила поклонникам отправиться вместе с ней на Каннский кинофестиваль за шесть миллионов рублей.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Звезда соцсетей изначально рассказала, что за три миллиона рублей сможет помочь желающим попасть на 77-й Каннский кинофестиваль во Франции. Сама она организует билет и машину, которая доставит на мероприятие.

Позже она отметила, что есть вариант отправиться на фестиваль вместе с ней, но такое удовольствие будет стоить уже шесть миллионов рублей.

"Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса, — все возможно, если у вас на это есть бюджет", — указала знаменитость.

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