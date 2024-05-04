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Вупи Голдберг в новых мемуарах раскрыла правду про беременность дочери в 15 лет

Актриса Вупи Голдберг рассказала о беременности 15-летней дочери

0:54
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг в своих мемуарах "Остатки сладки. Мама, брат и я, Вупи" призналась, что ее дочь специально забеременела в 15 лет, чтобы отомстить матери.

Актриса Вупи Голдберг рассказала о беременности 15-летней дочери
Фото: youtube.com by канал The View is licensed under public domain

Голдберг родила свою единственную дочь в 18 лет и не хотела, чтобы Алекс лишала себя молодости. Однако девочка пошла ей наперекор.

"Годами позже Александреа призналась, что забеременела, потому что хотела, чтобы в ее жизни хотя бы один человек не знал, кто такая Вупи Голдберг. Думаю, она отомстила мне за то, что меня так часто не было", — пишет 68-летняя звезда.

Она вспомнила и то, как девочку задевало поведение папарацци и поклонников матери, которые ее постоянно отталкивали.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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