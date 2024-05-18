Вы назвали кошку или собаку человеческим именем: экстрасенс открыла страшную правду о последствиях

Экстрасенс рассказала, что будет, если назвать питомца человеческим именем

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Современному человеку достаточно открыть поисковик и ввести запрос, чтобы выбрать кличку для питомца.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Некоторые люди не утруждают себя выбором. Так появляются Матросы и Шарики, Мурки и Джеки. Однако экстрасенсы настоятельно не рекомендуют давать собакам и кошкам человеческие имена.

О возможных проблемах, которые могут постигнуть четвероногих друзей рассказала экстрасенс Анна Новокрещенская.

Религия и суеверия

Выбор человеческого имени для питомца, по мнению эксперта, предвещает животному тяжелую судьбу.

Такие животные болеют чаще и умирают раньше. Кроме того, с точки зрения основных религий, это неэтично. Можно случайно оскорбить святого, назвав питомца его именем.

Также не рекомендуется называть животных именами родственников и близких людей.

Характер

Питомцы с человеческими именами часто проявляют агрессивное и неадекватное поведение, отмечает специалист.