Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средства, наносящие вред коже вокруг глаз
В Госдуме планируют принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах
Салат с рисом и курицей: запечённый перец и зелёный горошек делают его ярким
Ученые выяснили, что одинаковые запахи воспринимаются иначе, если изменить название
Технологии на службе воров: как беспроводные ключи упрощают угон автомобилей
Хроническое недосыпание может вызвать различные заболевания
По "Гарри Поттеру" создадут кулинарное шоу
Кристина Орбакайте исследует Лиссабон вместе с мужем
Россиянам назвали идеальный подарок для питомца
Вы назвали кошку или собаку человеческим именем: экстрасенс открыла страшную правду о последствиях

Экстрасенс рассказала, что будет, если назвать питомца человеческим именем

1:04
Зоосфера

Современному человеку достаточно открыть поисковик и ввести запрос, чтобы выбрать кличку для питомца.

Экстрасенс рассказала, что будет, если назвать питомца человеческим именем
Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Некоторые люди не утруждают себя выбором. Так появляются Матросы и Шарики, Мурки и Джеки. Однако экстрасенсы настоятельно не рекомендуют давать собакам и кошкам человеческие имена.

О возможных проблемах, которые могут постигнуть четвероногих друзей рассказала экстрасенс Анна Новокрещенская.

Религия и суеверия

Выбор человеческого имени для питомца, по мнению эксперта, предвещает животному тяжелую судьбу.

Такие животные болеют чаще и умирают раньше. Кроме того, с точки зрения основных религий, это неэтично. Можно случайно оскорбить святого, назвав питомца его именем.

Также не рекомендуется называть животных именами родственников и близких людей.

Характер

Питомцы с человеческими именами часто проявляют агрессивное и неадекватное поведение, отмечает специалист.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной Дмитрий Плотников Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Последние материалы
Кристина Орбакайте исследует Лиссабон вместе с мужем
Россиянам назвали идеальный подарок для питомца
Грабители напали на британскую туристку, домогаясь её на улице Европы
Она и не подозревала: поклонник тайно жил в особняке Дженнифер Лопес почти неделю
Чем мульчировать малину
Простые способы, как начать больше ходить
Нутрициолог Веселова посоветовала не брать с собой на природу готовые блюда
Работники завода Mercedes в Алабаме отклонили предложение о вступлении в профсоюз
Мозг человека быстрее обрабатывает запоминающиеся и масштабные картины
Как достичь правильной осанки?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников