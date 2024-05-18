Ваш автомобиль может исчезнуть за 60 секунд: новые методы угона шокируют водителей

Технологии на службе воров: как беспроводные ключи упрощают угон автомобилей

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Современные автомобили оборудованы беспроводными ключами и кнопками запуска, что должно упростить жизнь владельцам. Однако это также упрощает задачу угонщикам, которые используют так называемые ретрансляционные атаки для кражи автомобилей.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

Эти атаки позволяют перехватить сигнал от ключа, находящегося в доме, и использовать его для разблокировки и запуска автомобиля. В ответ на угрозу эксперты предлагают несколько способов защиты: использование защитных сумок Faraday для блокировки сигнала, установку физических замков на рулевое колесо или коробку передач, а также отключение беспроводных функций в настройках автомобиля.

Некоторые производители начали добавлять в ключи датчики движения, которые переводят ключ в спящий режим, если тот не используется. Также рекомендуется перепрограммирование ключей при покупке подержанных автомобилей.