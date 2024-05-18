Улучшаем рост малины: рассказываем, как правильно мульчировать кусты

Мульчирование малины - это важная практика, которая помогает сохранить влагу, подавляет рост сорняков и защищает корни от перепадов температур.
Используйте органические материалы, такие как солома, сено, трава, опилки, компост или древесная кора. Избегайте пластика или других материалов, которые могут создать непроходимый барьер для воздуха и влаги.
Равномерно распределите мульчу вокруг основания малины на толщину около 5-10 см. Убедитесь, что корни растений не засыпаны. Оставьте небольшое пространство вокруг стволов малины без мульчи, чтобы избежать гниения стволов и корней.
Пополняйте мульчу по мере необходимости, особенно после дождей или когда слой мульчи начинает разлагаться.
Мульчирование поможет создать благоприятные условия для роста и развития малины, а также сделает уход за ней более эффективным.
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