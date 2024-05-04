Как сейчас выглядит сыгравшая Мэри Поппинс актриса Наталья Андрейченко, которой исполнилось 68 лет

Актриса, известная по роли Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко свой день рождения отметила в салоне красоты и поделилась с поклонниками своим преображением.
Живущая в Мексике артистка признается, что посещает парикмахерскую и его своего близкого друга каждый год.
"Мы никогда не забываем друг друга, особенно на мой день рождения. Красивое место, один диванчик чего стоит, я говорю о метраже. Хочу показать вам красоту потолков, просто обалденно", — восхитилась салоном Наталья.
Она пояснила, что день рождения считает особенным днем в голу, так как "наступает определенное освобождение".
Вечером она отправилась в ресторан, откуда также продемонстрировала внутреннюю обстановку.
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