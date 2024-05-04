Как сейчас выглядит сыгравшая Мэри Поппинс актриса Наталья Андрейченко, которой исполнилось 68 лет

68-летняя Наталья Андрейченко отправилась в салон красоты в свой день рождения

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса, известная по роли Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко свой день рождения отметила в салоне красоты и поделилась с поклонниками своим преображением.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Андрейченко в Инстаграм is licensed under public domain

Живущая в Мексике артистка признается, что посещает парикмахерскую и его своего близкого друга каждый год.

"Мы никогда не забываем друг друга, особенно на мой день рождения. Красивое место, один диванчик чего стоит, я говорю о метраже. Хочу показать вам красоту потолков, просто обалденно", — восхитилась салоном Наталья.

Она пояснила, что день рождения считает особенным днем в голу, так как "наступает определенное освобождение".

Вечером она отправилась в ресторан, откуда также продемонстрировала внутреннюю обстановку.

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