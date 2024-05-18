Конец эпохи: Jaguar выводит из строя свой бестселлер в преддверии роскошного будущего

Jaguar сокращает модельный ряд и готовится к роскошному перезапуску

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Jaguar начинает новый этап в своей истории, сокращая глобальный модельный ряд и готовясь к переходу в более высокий сегмент рынка. После моделей XE и F-Type компания объявила о скором прекращении продаж своего первого и одного из самых продаваемых внедорожников — F-Pace в Европе.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Последняя модель будет выпущена как лимитированная серия к 90-летию компании, хотя самому F-Pace всего 8 лет. Этот внедорожник получит специальные шильдики и особенности внешнего дизайна в стиле R-Dynamic, а также спортивные сиденья и алюминиевые вставки в салоне.

Jaguar планирует значительно поднять свой статус, сосредоточившись на выпуске полностью электрических моделей, чтобы конкурировать с такими брендами, как Bentley. Среди запланированных моделей — спортивный седан, который будет конкурировать с Porsche Taycan, роскошный седан размером с уже снятый с производства Bentley Mulsanne и большой внедорожник, нацеленный на Bentayga. Первая из новых моделей ожидается в 2025 году.