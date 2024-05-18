Избегайте этих средств: как не навредить коже вокруг глаз

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Средства, наносящие вред коже вокруг глаз

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого ухода, учитывая ее нежность и чувствительность. Мы беседовали с косметологом Кристиной Логиновой, которая подчеркнула, как важно избегать определенных средств, чтобы не нанести дополнительный вред этой зоне.

Средства, наносящие вред коже вокруг глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, кремы для тела не подходят для кожи вокруг глаз из-за разницы в текстуре и составе, что может негативно сказаться на чувствительной коже вокруг глаз. Гидрогелевые патчи могут как увлажнять, так и лишать кожу влаги, особенно если она обезвожена, поэтому их использование требует осторожности и тщательного тестирования. Относительно масляных средств, они могут создать пленку на коже, затрудняя ее дыхание и вызывая раздражение.

Поэтому важно выбирать средства, специально разработанные для ухода за кожей вокруг глаз, а также проконсультироваться с косметологом для получения рекомендаций.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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