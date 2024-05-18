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Салат с рисом, печёным болгарским перцем и курицей: сытный, но лёгкий, без майонеза

Салат с рисом и курицей: запечённый перец и зелёный горошек делают его ярким

Еда

Рецепт салата с рисом и курицей можно сделать интереснее, если добавить в него яркие и полезные овощи — запечённый болгарский перец, зелёный горошек и зелёный лук.

Салат с рисом и курицей: запечённый перец и зелёный горошек делают его ярким
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 70 г белого риса,

— 200-250 г куриного филе,

— 2-3 красных болгарских перца,

— 100-150 г консервированного или замороженного зелёного горошка,

— соль по вкусу,

— горсть оливок,

— несколько перьев зелёного лука,

— несколько веточек укропа,

— 2-3 столовые ложки оливкового масла,

— 1 столовая ложка белого винного уксуса,

— 1 чайная ложка зернистой горчицы,

— молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите рис и курицу до готовности.
  2. Выложите перцы на противень, застеленный фольгой, и поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 25-30 минут. После охлаждения, очистите перцы от шкурки и семян, и нарежьте их небольшими брусочками.
  3. Нарежьте остывшую курицу такими же кусочками.
  4. Если используете замороженный горошек, отварите его в кипящей подсоленной воде до мягкости, затем охладите в ледяной воде. Нарежьте оливки небольшими кусочками и измельчите зелень.
  5. Выложите все подготовленные ингредиенты в миску.
  6. В отдельной миске смешайте оливковое масло, белый винный уксус, зернистую горчицу, соль и молотый чёрный перец. Это будет соус для салата.
  7. Заправьте салат получившейся смесью и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  8. Поставьте салат в холодильник на 30-60 минут, чтобы остыть и настояться.
  9. Перед подачей украсьте салат листьями укропа или зеленым луком.

Салат с рисом и курицей готов к подаче. Приятного аппетита!

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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