Салат с рисом, печёным болгарским перцем и курицей: сытный, но лёгкий, без майонеза
Салат с рисом и курицей: запечённый перец и зелёный горошек делают его ярким
Рецепт салата с рисом и курицей можно сделать интереснее, если добавить в него яркие и полезные овощи — запечённый болгарский перец, зелёный горошек и зелёный лук.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 70 г белого риса,
— 200-250 г куриного филе,
— 2-3 красных болгарских перца,
— 100-150 г консервированного или замороженного зелёного горошка,
— соль по вкусу,
— горсть оливок,
— несколько перьев зелёного лука,
— несколько веточек укропа,
— 2-3 столовые ложки оливкового масла,
— 1 столовая ложка белого винного уксуса,
— 1 чайная ложка зернистой горчицы,
— молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите рис и курицу до готовности.
- Выложите перцы на противень, застеленный фольгой, и поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 25-30 минут. После охлаждения, очистите перцы от шкурки и семян, и нарежьте их небольшими брусочками.
- Нарежьте остывшую курицу такими же кусочками.
- Если используете замороженный горошек, отварите его в кипящей подсоленной воде до мягкости, затем охладите в ледяной воде. Нарежьте оливки небольшими кусочками и измельчите зелень.
- Выложите все подготовленные ингредиенты в миску.
- В отдельной миске смешайте оливковое масло, белый винный уксус, зернистую горчицу, соль и молотый чёрный перец. Это будет соус для салата.
- Заправьте салат получившейся смесью и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Поставьте салат в холодильник на 30-60 минут, чтобы остыть и настояться.
- Перед подачей украсьте салат листьями укропа или зеленым луком.
Салат с рисом и курицей готов к подаче. Приятного аппетита!
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САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру