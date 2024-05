Салат с рисом, печёным болгарским перцем и курицей: сытный, но лёгкий, без майонеза

Рецепт салата с рисом и курицей можно сделать интереснее, если добавить в него яркие и полезные овощи — запечённый болгарский перец, зелёный горошек и зелёный лук.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.