Скандалы и слухи: как Слава выжила в мире звезд и что она говорит о своих недоброжелателях

В интервью с VOICE певица Слава рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в начале своей карьеры в российском шоу-бизнесе.
Она призналась, что встретила множество недоброжелателей, которые не воспринимали ее всерьез и распространяли неприятные слухи. Артистка утверждает, что ее называли "поющими трусами" и "телкой олигарха", что существенно осложняло общение с коллегами по сцене.
Теперь, когда Слава стала известной во всей стране, она с гордостью заявляет, что все критики могут "пройти по известному адресу", подчеркивая свой успех и уверенность в себе.
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