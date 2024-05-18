Скандалы и слухи: как Слава выжила в мире звезд и что она говорит о своих недоброжелателях

Слава откровенно о первых шагах в шоу-бизнесе: борьба с предвзятым отношением

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью с VOICE певица Слава рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в начале своей карьеры в российском шоу-бизнесе.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасия Сланевской

Она призналась, что встретила множество недоброжелателей, которые не воспринимали ее всерьез и распространяли неприятные слухи. Артистка утверждает, что ее называли "поющими трусами" и "телкой олигарха", что существенно осложняло общение с коллегами по сцене.

Теперь, когда Слава стала известной во всей стране, она с гордостью заявляет, что все критики могут "пройти по известному адресу", подчеркивая свой успех и уверенность в себе.