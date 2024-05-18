Хулиганство в Паттайе: пьяный россиянин устроил скандал в отеле и был задержан полицией

Пьяный россиянин забаррикадировался в ванной, устроив дебош в отеле Таиланда

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде россиянин оказался под арестом после дебоша в отеле, как сообщил портал The Pattaya News.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел вечером 11 мая в одном из отелей Паттайи. По данным издания, иностранец в возрасте 30-35 лет выглядел так, будто он был пьян или страдал от психического расстройства. В порыве ярости он выхватил мобильный телефон у местного жителя, но когда телефон вернули владельцу, мужчина забаррикадировался в ванной отеля.

Россиянин начал громко кричать и скандалить. Полиция, прибывшая на место происшествия, попыталась договориться с ним, но безуспешно. Тогда правоохранители использовали перцовый баллончик, чтобы вынудить нарушителя выйти из ванной, и взяли его под стражу. Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка.