Хулиганство в Паттайе: пьяный россиянин устроил скандал в отеле и был задержан полицией

В Таиланде россиянин оказался под арестом после дебоша в отеле, как сообщил портал The Pattaya News.
Инцидент произошел вечером 11 мая в одном из отелей Паттайи. По данным издания, иностранец в возрасте 30-35 лет выглядел так, будто он был пьян или страдал от психического расстройства. В порыве ярости он выхватил мобильный телефон у местного жителя, но когда телефон вернули владельцу, мужчина забаррикадировался в ванной отеля.
Россиянин начал громко кричать и скандалить. Полиция, прибывшая на место происшествия, попыталась договориться с ним, но безуспешно. Тогда правоохранители использовали перцовый баллончик, чтобы вынудить нарушителя выйти из ванной, и взяли его под стражу. Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка.
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