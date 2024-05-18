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Шоколадный торт со свеклой: благодаря такому необычному ингредиенту десерт получается насыщенным и красивым

Шоколадный торт со свеклой: необычный и простой рецепт от Джейми Оливера

2:26
Еда

Рецепт шоколадного торта со свеклой от Джейми Оливера нельзя назвать банальным из-за того, что одним из его ингредиентов является знакомый всем овощ. При этом делается он очень просто, а благодаря свекле коржи получаются очень благородного оттенка и интересными на вкус.

Шоколадный торт со свеклой: необычный и простой рецепт от Джейми Оливера
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 300 г тёмного шоколада (70% какао),

— 250 г свеклы,

— 4 яйца,

— 150 г сахара,

— 120 г измельчённого миндаля,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 1 столовая ложка какао-порошка,

— немного оливкового масла,

— немного муки.

Приготовление:

  1. Натрите свеклу на тёрке среднего размера, чтобы получить тонкую стружку.
  2. Разомните темный шоколад на мелкие кусочки и растопите его на паровой бане до гладкой консистенции.
  3. В большой миске смешайте свеклу, яйца и сахар, взбивая до получения однородной массы.
  4. Добавьте разрыхлитель, измельченный миндаль и какао-порошок в миску с смесью свеклы и яиц. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
  5. Постепенно добавляйте растопленный шоколад в миску с тестом, продолжая взбивать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  6. В другой миске взбейте яичные белки до образования пышной пены.
  7. Осторожно добавьте взбитые белки в тесто, аккуратно перемешивая, чтобы сохранить пышность.
  8. Смажьте форму для выпечки оливковым маслом и обсыпьте её мукой, чтобы предотвратить прилипание торта. Выложите тесто равномерно в форму.
  9. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте торт в течение 50 минут или до готовности. Чтобы проверить готовность, вставьте зубочистку в центр торта — она должна выйти чистой и сухой.
  10. После выпечки, остудите торт в форме в течение нескольких минут, а затем переверните его на решетку для полного охлаждения.
  11. Растопите оставшийся шоколад и используйте его для украшения остывшего торта. Можно сделать разные узоры, полить топпингом или просто посыпать шоколадной крошкой.

Шоколадный торт со свеклой готов к подаче. Наслаждайтесь этим необычным десертом, который точно порадует вас и ваших гостей!

Пирог "Свекла В ШОКОЛАДЕ"/Мега Шоколадный торт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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