Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказала, на что идут дачники, чтобы уберечь свои посадки от белокрылки
"Прогресс МС-27" полетит на МКС под защитой "СОГАЗа"
Садальский замолвил слово о "бедной Алусе": статус нужно присваивать за деяния
Врачи заявили, что питомцы могут заменить походы в больницу
Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью
Отрезать паразитов от кормушки: назван единственный способ обуздать мигрантов
Игорь Моржаретто: жёсткие требования на экзаменах для водителей могут привести к коррупции
Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море
Из федерального бюджета выделят 165 млрд рублей на ремонт учреждений культуры
Безумно вкусный шоколадный торт с лёгкой хрустящей корочкой: готовится без муки. Гости будут в восторге!

Шоколадный торт без муки: напоминает суфле

2:06
Еда

Этот шоколадный торт без муки обязательно произведет впечатление на гостей. С лёгкой хрустящей корочкой, воздушной влажной текстурой — трудно поверить, что для этого рецепта требуется всего 5 ингредиентов!

Шоколадный торт без муки: напоминает суфле
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это настолько простой рецепт, что вы легко сможете приготовить этот торт, даже если внезапно нагрянут гости. Нужно отделять белки от желтков, отдельно взбивая яичные белки.

Ингредиенты

  • Шоколадная крошка.
  • Сливочное масло (масло, смешанное с растопленным шоколадом, придает тесту нежную консистенцию, если вы не употребляете молочные продукты, вы можете заменить кокосовым маслом).
  • Яйца: яичные белки переложите в большую миску для взбивания.
  • Сахар: лучше кокосовый (придаёт вкус карамели).
  • Порошок эспрессо для выпечки.
  • Какао-порошок: для посыпки сверху.

Приготовление

  1. Подготовьте разъемную форму. Слегка смажьте маслом дно и стенки. Чтобы было еще проще вынимать торт, вы можете выстелить дно разъемной формы пергаментной бумагой.
  2. Добавьте шоколадную стружку и масло в большую стеклянную миску и нагрейте на пароварке. Используйте миску большего размера, чем вам нужно, так как позже в эту смесь вы будете добавлять яичные белки.
  3. Миксером взбейте яичные белки до мягких пиков, затем медленно добавляйте кокосовый сахар (понемногу).
  4. Когда шоколад будет комнатной температуры, добавьте яичные желтки и перемешайте. Не добавляйте их, пока шоколад горячий, иначе получится яичница. Затем добавьте порошок эспрессо.
  5. Сначала добавьте треть смеси яичного белка в шоколад и перемешайте лопаточкой. Затем добавьте оставшиеся яичные белки.
  6. Вылейте тесто в разъемную форму и выпекайте 45-50 минут. Во время приготовления пирог значительно поднимется (как суфле), но по мере остывания опустится вниз.
  7. Как только пирог остынет до комнатной температуры, достаньте его из формы и подавайте. Для украшения вы можете использовать ванильный заварной крем.
БЕЗ МУКИ - Тающий во рту, Нежный, Шоколадный ТОРТ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Последние материалы
Садальский замолвил слово о "бедной Алусе": статус нужно присваивать за деяния
Врачи заявили, что питомцы могут заменить походы в больницу
Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью
Отрезать паразитов от кормушки: назван единственный способ обуздать мигрантов
Автоэксперт Моржаретто: экзамен в ГИБДД с первого раза сдают 11%
Игорь Моржаретто: жёсткие требования на экзаменах для водителей могут привести к коррупции
Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море
Из федерального бюджета выделят 165 млрд рублей на ремонт учреждений культуры
Aging Cell: особая мутация помогает людям с болезнью Альцгеймера жить дольше
В результате атаки Израиля по консульству Ирана погиб генерал КСИР Мохаммад Захеди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников