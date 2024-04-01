Безумно вкусный шоколадный торт с лёгкой хрустящей корочкой: готовится без муки. Гости будут в восторге!

Шоколадный торт без муки: напоминает суфле

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот шоколадный торт без муки обязательно произведет впечатление на гостей. С лёгкой хрустящей корочкой, воздушной влажной текстурой — трудно поверить, что для этого рецепта требуется всего 5 ингредиентов!

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это настолько простой рецепт, что вы легко сможете приготовить этот торт, даже если внезапно нагрянут гости. Нужно отделять белки от желтков, отдельно взбивая яичные белки.

Ингредиенты

Шоколадная крошка.

Сливочное масло (масло, смешанное с растопленным шоколадом, придает тесту нежную консистенцию, если вы не употребляете молочные продукты, вы можете заменить кокосовым маслом).

Яйца: яичные белки переложите в большую миску для взбивания.

Сахар: лучше кокосовый (придаёт вкус карамели).

Порошок эспрессо для выпечки.

Какао-порошок: для посыпки сверху.

Приготовление

Подготовьте разъемную форму. Слегка смажьте маслом дно и стенки. Чтобы было еще проще вынимать торт, вы можете выстелить дно разъемной формы пергаментной бумагой. Добавьте шоколадную стружку и масло в большую стеклянную миску и нагрейте на пароварке. Используйте миску большего размера, чем вам нужно, так как позже в эту смесь вы будете добавлять яичные белки. Миксером взбейте яичные белки до мягких пиков, затем медленно добавляйте кокосовый сахар (понемногу). Когда шоколад будет комнатной температуры, добавьте яичные желтки и перемешайте. Не добавляйте их, пока шоколад горячий, иначе получится яичница. Затем добавьте порошок эспрессо. Сначала добавьте треть смеси яичного белка в шоколад и перемешайте лопаточкой. Затем добавьте оставшиеся яичные белки. Вылейте тесто в разъемную форму и выпекайте 45-50 минут. Во время приготовления пирог значительно поднимется (как суфле), но по мере остывания опустится вниз. Как только пирог остынет до комнатной температуры, достаньте его из формы и подавайте. Для украшения вы можете использовать ванильный заварной крем.