Шокирующее открытие: ваше восприятие запахов зависит от названий парфюмов

Люди воспринимают запахи по-разному, даже если нюхают одно и то же парфюмерное изделие, но при этом меняется его название. Это было подтверждено исследованием Национального института информационных и коммуникационных технологий.
В ходе исследования участникам предлагалось определить, одинаковы ли два цитрусовых аромата. Испытуемые утверждали, что запахи различаются, если перед тестом им сообщали, что эти ароматы имеют разные названия.
Ученые полагают, что такая реакция мозга объясняется взаимосвязью грушевидной коры, которая отвечает за восприятие запахов, с областями, отвечающими за обработку смысловой нагрузки текста.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.