Шокирующее открытие: ваше восприятие запахов зависит от названий парфюмов

Ученые выяснили, что одинаковые запахи воспринимаются иначе, если изменить название

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди воспринимают запахи по-разному, даже если нюхают одно и то же парфюмерное изделие, но при этом меняется его название. Это было подтверждено исследованием Национального института информационных и коммуникационных технологий.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

В ходе исследования участникам предлагалось определить, одинаковы ли два цитрусовых аромата. Испытуемые утверждали, что запахи различаются, если перед тестом им сообщали, что эти ароматы имеют разные названия.

Ученые полагают, что такая реакция мозга объясняется взаимосвязью грушевидной коры, которая отвечает за восприятие запахов, с областями, отвечающими за обработку смысловой нагрузки текста.