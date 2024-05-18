Третьяк: основные задачи нового министра спорта Дегтярева

Что об этом думает Третьяк: ключевые задачи в сфере спорта в 2024 году

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Строительство новых спортивных объектов и капитальный ремонт существующих станет одной из главных задач главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом в интервью "Известиям" заявил депутат Госдумы Владислав Третьяк, председатель Федерации хоккея России (ФХР).

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11 мая кандидатура тогдашнего губернатора Хабаровского края Дегтярева была внесена на рассмотрение Госдумы.

13 мая он встретился с членами Комитета по развитию физического воспитания и спорта в Палате общин и на следующий день был утвержден Палатой на посту министра спорта.

"Нужно строить больше стадионов. Инфраструктура должна быть создана, потому что наш президент поставил задачу к 2030 году привлечь 70% населения страны к занятиям спортом. Одно из важных направлений — реконструкция спортивных сооружений, на что, к сожалению, у местных жителей нет денег. Строятся новые заводы, но на капитальный ремонт существующих заводов денег не хватает. Это один из главных вопросов", — рассказал "Известиям" Третьяк.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк отметил большой опыт господина Дегтярева, который до того, как стать губернатором Хабаровского края, занимал пост председателя этого комитета.