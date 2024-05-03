"Они все мертвы": 77-летняя Шер объяснила, почему не встречается со сверстниками

Певица Шер предпочитает молодых бойфрендов, так как ее сверстники мертвы

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Американская певица Шер рассказала, что предпочитает заводить романы с мужчинами, которые сильно моложе нее, так как ее сверстников уже нет в живых. Об этом пишет VanityFair.

Фото: youtube.com by канал Amelia Dimoldenberg is licensed under public domain

Чуть позже звезда заявила, что пошутила, а настоящая причина заключается в том, что мужчин ее возраста пугает слава артистки.

"Молодым мужчинам все равно, смешная ты или дерзкая, хочешь ли ты делать глупости и сильная ли ты личность, понимаете? Я имею в виду, что я никому не отдам свою личность, ясно?" — призналась Шер.

В настоящее время 77-летняя певица встречается с 38-летним рэпером и продюсером Александром Эдвардсом.

Ранее стало известно о госпитализации певца Niletto.