"Они все мертвы": 77-летняя Шер объяснила, почему не встречается со сверстниками

Американская певица Шер рассказала, что предпочитает заводить романы с мужчинами, которые сильно моложе нее, так как ее сверстников уже нет в живых. Об этом пишет VanityFair.
Чуть позже звезда заявила, что пошутила, а настоящая причина заключается в том, что мужчин ее возраста пугает слава артистки.
"Молодым мужчинам все равно, смешная ты или дерзкая, хочешь ли ты делать глупости и сильная ли ты личность, понимаете? Я имею в виду, что я никому не отдам свою личность, ясно?" — призналась Шер.
В настоящее время 77-летняя певица встречается с 38-летним рэпером и продюсером Александром Эдвардсом.
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