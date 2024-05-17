Разный цвет глаз — разные характеры и особенности интеллекта. Как в этом разобраться

Гадать надо не картам, а по глазам

Всегда при первой встрече мы смотрим в глаза собеседника. Не важно, деловая эта встреча или романтическая. Но не раз, как отмечали сотрудники спецслужб, глаза выдавали подозреваемого. И дело здесь не только в том, что они "бегают". Зрачки могут расширяться и уменьшаться, и цветовая оболочка наших глаз в определённых условиях меняется. Так что определить характер человека с первого взгляда никогда не помешает.

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Сколько цветов глаз, столько и характеров

Итак, поехали. По положению глаза относительно мозга (по положению его в глазной впадине) есть возможность определить умственные способности человека. В царской жандармерии такой тезис даже преподавался на курсе. Глубоко сидящие глаза есть признак проницательности и тонкой наблюдательности. Всё, что мы видим, передаётся мозгу, и уж потом глазному нерву. Чем глубже сидят глаза у человека, чем они ближе к мозгу, тем быстрее нервные окончания передадут вам разные ощущения и зрительные впечатления.

И в то же время "лупоглазики" легче воспринимают отдачу окружающих предметов. Люди с такими глазами всегда быстры в своих движениях, у них отличная реакция. И они очень наблюдательны. Хотя у них замечается некоторая рассеянность и распознавание предметов отдельности.

И ещё о глубокопосаженных глазах. Их по природе меньше среди нас. Зато они захватывают больше зрительных впечатлений и живут больше чувствами, нежели умом. Нынешнее время не для них.

Как отмечали предшественники наших офтальмологов, цвет глаза зависит от жидкости, придающей ему тот или иной цвет. Тёмные глаза указывают на властность, а светлые — на мягкость характера. Конечно, всё это спорно, учитывая глаза в мирное время или глаза вашего палача. И всё же… Чёрных глаз, по сути, не существует, как и белые мишки отнюдь не белые. Хотя черноглазыми и забита вся литература. Темнота их происходит от сгущения пигмента или окрашивающего вещества, который подаёт наш организм в глазное яблоко. Будучи разведено в спирту или кислоте, это вещество дает жидкость бледно-жёлтого цвета.

С различными оттенками глаз связаны и различные характеры. Хотя и здесь уже давно это связывают в первую очередь с анатомическими особенностями человека. И всё же давно считается, что тёмные глаза — это страсть и сила. А в серых и голубых больше расчётливости, спокойствия и определённости. Но чтобы это познать, надо прожить рядом с этим человеком не один десяток лет.

Карие глаза указывают на ум, приятность характера и в то же время на непостоянство и вспыльчивость. Выпуклость или полнота под глазами (не путать с отёчностью, здесь любой малограмотный врач скажет сегодня о куче болячек) говорит о вашем красноречии. Судя по нынешним политикам — поверим. Такие люди чаще всего большие ораторы или не лишены литературного творчества.

Глаза, которые часто рассматривают разные предметы, чаще всего блестящи. Между тем как глаза мыслителей и творческих профессий, которые мало чего различают, несколько тусклы.

А знаете ли вы, что, оказывается, есть ещё и болотный (ореховый, коричнево-зелёный) цвет глаз? Люди с такими глазами проживают в основном в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Бразилии (среди лиц испанского происхождения). Это мусульманская зона чаще всего проживания. Есть любопытные таблицы по изучение цвета глаз у граждан США. Америка здесь полное ассорти. Чёрные практически в 85% (это и понятно) имеют карий цвет глаз (мулаты) и лишь в 12%- черный, латиноамериканцы кареглазые и черноглазые. У северян разнообразия побольше. У ирландцев в основном синие глаза, у немцев — синие и чуть меньше зелёные и даже оливковые.

Если влюбляетесь, замерьте у партнёра расстояние между глаз

Если раскидать людей с разными цветами глаз по карте, то станет очевидно, что коричневый цвет распространён повсеместно. Наибольшее количество людей с такой радужкой живут в самых жарких странах и в то же время самых холодных. Причина — в необходимости защититься или от слепящего солнца, или от отраженного снега.

Анатомисты за столетия обратили внимание не только на цвет нашей радужной оболочки. Ведь и глаза у нас нередко не так посажены, как у всех. Считается, что широкопосаженные глаза принадлежат энергичным, которые не сидят на месте. Они не лежат на диване и не смотрят ТВ. Они всегда чем-то заняты. Много работают, отдыхают активно, если конечно за годы своей активности не растеряли деньги. Эти ребята стрессоустойчивы, большие оптимисты и учится на ошибках. Пусть и на своих. При этом могут быть излишне мечтательны, из-за чего нередко берут на себя больше обязанностей и ответственности, чем могут унести.

Если увидите человека с близко посаженными глазами — это полная противоположность. Пессимисты, нытики, как ослик Иа. Могут быть вообще пассивными, что часто мешает в достижении их целей. И все же они ответственны, внимательны к деталям, если и берутся за что-то, то стараются выполнить всё идеально. Это когда работу не потеряли. Но об этом гуру от офтальмологии не говорят. Тем не менее, те, у кого близко посажены глаза, злопамятны, ревнивы и обидчивы. Если сами обижают кого-то, могут это не заметить или вовсе не признать своей ошибки.

А вот у людей с гармонично расположенными глазами (то есть расстояние между глазами равно ширине одного глаза) более сложный характер, чем у двух выше описанных персонажей. Они могут быть и оптимистами, и пессимистами. Но они контролируют и прячут свои эмоции. Дружелюбны, открыты ко всему новому, но могут быть крайне недоверчивыми, как любой шпион.