Как кошке не подцепить ОРВИ: пушистики тоже подвержены этому заболеванию

Как бы грустно это ни было признавать, болезнь может поразить не только человека, но и его любимого питомца.
В этом случае не стоит забывать о поговорке "Предупрежден — значит вооружен". Если вы будете знать, как предотвратить инфекцию, вам не придется заниматься лечением и справляться с возможными негативными последствиями болезни.
Первое, о чем стоит позаботиться заранее, — это прививки.
Кроме того, уменьшить вероятность заражения поможет ограничение контактов с животными, которые могут быть носителями инфекции, например, с уличными кошками.
Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку дома — это будет полезно не только питомцу, но и хозяину. Важную роль играет и рацион кошки — он должен содержать все необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества.
Учитывая, что стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, нужно сделать все возможное, чтобы не подвергать кошку стрессу.
Помните: при появлении любого неприятного симптома у вашего питомца необходимо незамедлительно показать его ветеринару.
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