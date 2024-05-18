Как кошке не подцепить ОРВИ: пушистики тоже подвержены этому заболеванию

Ветеринары рассказали, что кошки тоже могут заболеть респираторной инфекцией

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как бы грустно это ни было признавать, болезнь может поразить не только человека, но и его любимого питомца.

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В этом случае не стоит забывать о поговорке "Предупрежден — значит вооружен". Если вы будете знать, как предотвратить инфекцию, вам не придется заниматься лечением и справляться с возможными негативными последствиями болезни.

Первое, о чем стоит позаботиться заранее, — это прививки.

Кроме того, уменьшить вероятность заражения поможет ограничение контактов с животными, которые могут быть носителями инфекции, например, с уличными кошками.

Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку дома — это будет полезно не только питомцу, но и хозяину. Важную роль играет и рацион кошки — он должен содержать все необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества.

Учитывая, что стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, нужно сделать все возможное, чтобы не подвергать кошку стрессу.

Помните: при появлении любого неприятного симптома у вашего питомца необходимо незамедлительно показать его ветеринару.