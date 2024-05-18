Налоговые льготы для бизнеса в новых регионах: в Госдуме планируют принять закон летом

В Госдуме планируют принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

До конца весенней сессии депутаты Госдумы могут принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах России.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков сообщил, что законопроект, скорее всего, будет принят до 24 июля, так как этот вопрос является приоритетным и требует быстрого решения, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны в новых регионах, что позволит предпринимателям быть освобожденными от налогов на прибыль и на имущество. Это необходимо для снижения финансовой нагрузки на малые и средние предприятия, которые находятся в тяжелом положении.