Налоговые льготы для бизнеса в новых регионах: в Госдуме планируют принять закон летом

До конца весенней сессии депутаты Госдумы могут принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах России.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков сообщил, что законопроект, скорее всего, будет принят до 24 июля, так как этот вопрос является приоритетным и требует быстрого решения, сообщает ТАСС.
Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны в новых регионах, что позволит предпринимателям быть освобожденными от налогов на прибыль и на имущество. Это необходимо для снижения финансовой нагрузки на малые и средние предприятия, которые находятся в тяжелом положении.
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