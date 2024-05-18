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Налоговые льготы для бизнеса в новых регионах: в Госдуме планируют принять закон летом

В Госдуме планируют принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах

0:46
Экономика

До конца весенней сессии депутаты Госдумы могут принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах России.

В Госдуме планируют принять закон о налоговых льготах для бизнеса в новых регионах
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков сообщил, что законопроект, скорее всего, будет принят до 24 июля, так как этот вопрос является приоритетным и требует быстрого решения, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны в новых регионах, что позволит предпринимателям быть освобожденными от налогов на прибыль и на имущество. Это необходимо для снижения финансовой нагрузки на малые и средние предприятия, которые находятся в тяжелом положении.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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