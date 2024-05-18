Президент Путин рассказал о сложных временах в сфере спорта в России

Владимир Путин отметил, что настоящее время является сложным для российского спорта.
Президент России сообщил об этом 15 мая в ходе встречи с бывшим министром спорта Олегом Матыциным.
Также было объявлено о награждении Матыцина государственной наградой за его заслуги.
Путин напомнил о том, что Матыцин активно развивал студенческий спорт во время своей работы как международный чиновник.
"Олег Васильевич, хочу вас поблагодарить за работу в правительстве, за совместную работу. Времена непростые, в том числе для российского спорта. Вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, а, наоборот, развивалось", — отметил президент Российской Федерации.
Олег Матыцин в свою очередь выразил благодарность Путину за оказанное ему доверие и подчеркнул, что несмотря на сложности, произошло много ярких спортивных событий.
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