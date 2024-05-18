Британская туристка подверглась нападению и домогательствам в популярном европейском городе

Двое грабителей напали на британскую туристку в одном из популярных европейских городов и домогались её. Об этом пишет Daily Mail.
По данным таблоида, инцидент произошёл в испанском городе Магалуф. Девушка находилась на улице и разговаривала по телефону с родственником, когда неизвестные подошли к ней с разных сторон и затянули её в менее людный переулок. Преступники отобрали у неё украшения и телефон, а затем начали домогаться.
По словам потерпевшей, мимо случайно проезжала полицейская машина. Нападавшие испугались и скрылись с места преступления. Вскоре их опознали и арестовали. Теперь злоумышленникам грозит от 17 до 20 лет тюремного заключения.
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