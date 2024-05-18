Британская туристка подверглась нападению и домогательствам в популярном европейском городе

Грабители напали на британскую туристку, домогаясь её на улице Европы

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое грабителей напали на британскую туристку в одном из популярных европейских городов и домогались её. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным таблоида, инцидент произошёл в испанском городе Магалуф. Девушка находилась на улице и разговаривала по телефону с родственником, когда неизвестные подошли к ней с разных сторон и затянули её в менее людный переулок. Преступники отобрали у неё украшения и телефон, а затем начали домогаться.

По словам потерпевшей, мимо случайно проезжала полицейская машина. Нападавшие испугались и скрылись с места преступления. Вскоре их опознали и арестовали. Теперь злоумышленникам грозит от 17 до 20 лет тюремного заключения.