Провал UAW: работники Mercedes в США сказали "нет" профсоюзу

Работники завода Mercedes в Алабаме отклонили предложение о вступлении в профсоюз

Работники завода Mercedes-Benz в Алабаме проголосовали против присоединения к профсоюзу United Auto Workers (UAW), что стало серьезным ударом для профсоюза после ряда его побед в других регионах.

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В голосовании, проходившем под контролем Национального совета по трудовым отношениям США, против вступления в UAW высказались 56% работников. Это первое крупное поражение UAW после успехов, включая подписание выгодного контракта на заводах Daimler Truck и расширение профсоюза на завод VW в Чаттануге.

Проигрыш в Алабаме ставит под вопрос следующие шаги UAW в регионе, традиционно скептически относящемся к профсоюзам, и усиливает их задачу по расширению влияния за пределами Детройта. Президент UAW Шон Файн заявил, что, несмотря на поражение, профсоюз не намерен отступать и будет продолжать борьбу за права работников.