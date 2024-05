Провал UAW: работники Mercedes в США сказали "нет" профсоюзу

Работники завода Mercedes-Benz в Алабаме проголосовали против присоединения к профсоюзу United Auto Workers (UAW), что стало серьезным ударом для профсоюза после ряда его побед в других регионах.

Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication