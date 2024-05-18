Каковы последствия хронического недосыпания: мнение врачей

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Хроническое недосыпание может вызвать различные заболевания

1:14
Здоровье

Недостаток сна опасен для здоровья человека. В этой статье мы расскажем, чем именно хроническое недосыпание опасно для психического здоровья.

Хроническое недосыпание может вызвать различные заболевания
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Какие могут быть последствия из-за недосыпания

Хроническая бессонница и недостаток сна значительно снижают качество жизни человека. Недостаточный сон часто вызывает апатию, повышенную раздражительность, хроническую усталость. Также часто наблюдается ухудшение концентрации внимания и памяти, трудности с принятием решений.

Кроме того, хроническое недосыпание часто связано с депрессией, проблемами в общении, импульсивным поведением, перепадами настроения и отсутствием мотивации.

Из-за постоянного недосыпания ухудшается качество кожи. Появляется больше морщин, ведь именно во время сна происходит регенерация кожи.

Хронические нарушения сна могут привести к ослаблению иммунитета, сердечно-сосудистым заболеваниям, повышению уровня тревожности и снижению настроения.

Вместе хронический стресс и недостаток сна могут привести к гиперактивности нервной системы и последующим скачкам артериального давления.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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