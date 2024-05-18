Каковы последствия хронического недосыпания: мнение врачей

Недостаток сна опасен для здоровья человека. В этой статье мы расскажем, чем именно хроническое недосыпание опасно для психического здоровья.
Хроническая бессонница и недостаток сна значительно снижают качество жизни человека. Недостаточный сон часто вызывает апатию, повышенную раздражительность, хроническую усталость. Также часто наблюдается ухудшение концентрации внимания и памяти, трудности с принятием решений.
Кроме того, хроническое недосыпание часто связано с депрессией, проблемами в общении, импульсивным поведением, перепадами настроения и отсутствием мотивации.
Из-за постоянного недосыпания ухудшается качество кожи. Появляется больше морщин, ведь именно во время сна происходит регенерация кожи.
Хронические нарушения сна могут привести к ослаблению иммунитета, сердечно-сосудистым заболеваниям, повышению уровня тревожности и снижению настроения.
Вместе хронический стресс и недостаток сна могут привести к гиперактивности нервной системы и последующим скачкам артериального давления.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.