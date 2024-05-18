Отдых звезд: как Орбакайте с мужем покоряют Лиссабон

Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым отправились в путешествие по Европе. Начав свой маршрут в Италии, они продолжили его в Лиссабоне, столице Португалии.
Во время поездки пара исследовала древние улицы и достопримечательности города, наслаждаясь прогулками в спортивной одежде, которая обеспечивала им комфорт.
Кристина поделилась фотографиями из поездки, на одном из которых она позирует крупным планом, а на другом — обнимается с мужем на фоне живописного водопада. Звезда выразила свои впечатления от Лиссабона, отметив, что в этом городе хочется улыбаться и любоваться его красотой, пожелав всем мира и добра.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.