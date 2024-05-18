Что подарить питомцу: от какого подарка четвероногий друг будет в восторге

Россиянам назвали идеальный подарок для питомца

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек и собак отмечают их дни рождения, а также не забывают о них на семейные праздники.

Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мы собрали подборку товаров, которые могут стать отличными подарками для ваших пушистых друзей.

На первом месте в списке — лакомства. Чтобы порадовать своего питомца, можно приобрести что-то необычное, например, мясной торт. В зоомагазинах и на маркетплейсах можно найти шоколад, печенье, гематоген и мармелад, специально созданные для животных.

Как же обойтись без новой игрушки? Ассортимент в магазинах сейчас огромный: мячики, удочки-дразнилки, радиоуправляемые игрушки, беговые колеса, туннели и многое другое.

Возможно, пришло время заменить старую лежанку или создать для кошки или собаки новое уютное место для отдыха.

Некоторым питомцам понравится новая одежда. К этому пункту также можно отнести оригинальные ошейники.

Ещё один отличный вариант — новая миска. А если вы часто задерживаетесь на работе, обратите внимание на автокормушки, чтобы питомец не остался голодным.