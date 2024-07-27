Покинувший Россию актёр Кирилл Сафонов заговорил о патриотизме

Покинувший РФ Кирилл Сафонов заявил, что испытывает два чувства патриотизма

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Переехавший из России в Израиль актёр Кирилл Сафонов заявил, что испытывает два чувства патриотизма — врождённое и приобретённое. Его слова приводит Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Фото: youtube.com by канал ГВОЗДИ, PDM

Артист отметил, что в интервью в Москве всегда говорил о двух чувствах патриотизма.

"Одно врождённое — оно находится где-то там далеко в Сибири, где я родился. И приобретённое", — пояснил Сафонов.

Кирилл Сафонов рассказал, что Израиль и люди в этой стране многое сделали для его семьи, начиная с 1991 года. Например, одна из учительниц в школе перенесла уроки на первый этаж, когда его 12-летняя ночь сломала ногу — таким образом, девочка смогла посещать занятия.

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