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Как начать больше ходить: простые способы

Простые способы, как начать больше ходить

1:50
Здоровье

Прогулки на свежем воздухе полезны как для физического, так и для психического здоровья. В этой статье мы расскажем, как приучить себя чаще выходить на прогулки.

Простые способы, как начать больше ходить
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему полезно много ходить пешком

Основная польза прогулок на свежем воздухе заключается в их положительном влиянии на общее состояние здоровья. Гуляя не менее 20 минут в день каждый день, вы укрепляете свою иммунную систему и улучшаете самочувствие. Кроме того, ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов и нормализуют артериальное давление.

После прогулки настроение улучшается, человек становится спокойнее, сосредоточеннее, снижается уровень тревожности.

Как гулять чаще

Чтобы мотивировать себя чаще выходить на прогулку, выделите для этого специальные дни и время. Всего за пару недель это войдет для вас в привычку и выйти на улицу не составит труда.

Запланируйте интересные места и мероприятия для прогулки. Например, идите в красивый парк, возьмите с собой кофе или чай, почитайте книгу, посмотрите на птиц. Кроме того, вы можете пригласить своих друзей на прогулку. Вместе можно устроить фотосессию, пробежку на свежем воздухе или пикник.

Используйте время ходьбы для умственной деятельности. Двигайтесь по своему обычному маршруту в обратном направлении. Даже небольшие изменения в вашем распорядке дня оказывают огромное положительное влияние на ваше психическое здоровье. Чтобы почувствовать себя лучше, просто выберите новый путь или прогуляйтесь в другом месте.

Начните с короткой прогулки, около 10 минут, и постепенно увеличивайте время или расстояние каждую неделю.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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