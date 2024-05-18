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Нутрициолог рассказала, какие продукты стоит брать с собой для пикника на природе

Нутрициолог Веселова посоветовала не брать с собой на природу готовые блюда

1:31
Еда

При планировании пикника на природе летом нутрициолог Екатерина Веселова дала важные рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность питания.

Нутрициолог Веселова посоветовала не брать с собой на природу готовые блюда
Фото: Wikipedia by mylestan is licensed under public domain

В тёплую погоду повышается риск размножения вредных микроорганизмов и порчи продуктов. Поэтому не рекомендуется брать с собой готовые блюда, фастфуд или кулинарию, подчеркнула специалист.

Место в вашей корзине должны занимать сезонные фрукты и ягоды, свежие овощи, хрустящая зелень и полезные орехи и семена, пишет Газета.Ru.

"Выберете для пикника сезонные фрукты и ягоды, хрустящую листовую зелень и свежие сезонные овощи, орехи, семена, хлеб на закваске, крекеры с хорошим составом, нерафинированные растительные масла (оливковое, тыквенное, масло авокадо). Из этих продуктов можно приготовить вкусные и полезные салаты, сочные брускетты", — сказала Веселова.

Если вы хотите сделать сэндвичи более сытными, можно при желании добавить в брускетты запечённое мясо, рыбу или твёрдый сыр. Однако необходимо обеспечить правильную температуру хранения продуктов. Веселова рекомендует использовать термосумку с аккумуляторами холода, чтобы продукты оставались свежими и безопасными для потребления.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться вкусными и безопасными блюдами во время пикника на природе в жаркое летнее время.

Идеи для ИДЕАЛЬНОГО ПИКНИКА * ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ * 10 Простых Лайфхаков * Bubenitta
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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