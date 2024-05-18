Ученые выяснили, что визуальные впечатления могут искажать чувство времени

Мозг человека быстрее обрабатывает запоминающиеся и масштабные картины

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона в Виргинии обнаружили связь между субъективным восприятием времени и визуальной информацией. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behavior (NHB).

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Команда провела два эксперимента, в которых участники смотрели различные изображения и оценивали их продолжительность как «короткую» или «длинную» на основе своих впечатлений. Время показа каждого изображения варьировалось случайным образом от 0,3 до 0,9 секунды.

Результаты показали, что размер и хаотичность сцены оказывают значительное, но противоположное влияние на воспринимаемую продолжительность. Большие изображения неизменно казались участникам более длительными, тогда как сцены с множеством беспорядочных деталей вызывали ощущение краткости.

В третьем эксперименте ученые изучили влияние запоминаемости изображений. Оказалось, что запоминающиеся картины увеличивают ощущение длительности времени.

Моделирование с использованием нейронной сети подтвердило выводы: мозг быстрее обрабатывает запоминающиеся изображения.

Исследователи утверждают, что их открытие демонстрирует существование «визуального» восприятия времени в человеческом сознании, которое позволяет мозгу собирать больше информации, когда это необходимо.