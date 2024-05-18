Ученые выяснили, что визуальные впечатления могут искажать чувство времени

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона в Виргинии обнаружили связь между субъективным восприятием времени и визуальной информацией. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behavior (NHB).
Команда провела два эксперимента, в которых участники смотрели различные изображения и оценивали их продолжительность как «короткую» или «длинную» на основе своих впечатлений. Время показа каждого изображения варьировалось случайным образом от 0,3 до 0,9 секунды.
Результаты показали, что размер и хаотичность сцены оказывают значительное, но противоположное влияние на воспринимаемую продолжительность. Большие изображения неизменно казались участникам более длительными, тогда как сцены с множеством беспорядочных деталей вызывали ощущение краткости.
В третьем эксперименте ученые изучили влияние запоминаемости изображений. Оказалось, что запоминающиеся картины увеличивают ощущение длительности времени.
Моделирование с использованием нейронной сети подтвердило выводы: мозг быстрее обрабатывает запоминающиеся изображения.
Исследователи утверждают, что их открытие демонстрирует существование «визуального» восприятия времени в человеческом сознании, которое позволяет мозгу собирать больше информации, когда это необходимо.
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