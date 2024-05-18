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Алкоголь и богатство: почему обеспеченные люди пьют больше

Люди с низким доходом пьют меньше алкоголя, чем более обеспеченные

1:15
Наука

По новому исследованию ученых из Университета Квинсленда (Австралия), люди с высоким социально-экономическим статусом в среднем употребляют больше алкоголя, чем те, у кого статус ниже. Результаты исследования опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence (DAD).

Люди с низким доходом пьют меньше алкоголя, чем более обеспеченные
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы определить, как распределяется потребление алкоголя среди различных социальных групп по доходу, образованию и статусу, ученые использовали специальную технологию анализа сточных вод по всей Австралии.

Образцы воды были собраны с 2016 по 2023 год. По словам исследователей, исследование охватило 50% населения.

Результаты показали, что повышенное потребление алкоголя чаще встречается в регионах с высоким социально-экономическим статусом, где жители обладают высоким уровнем образования и дохода, а также перспективной работой.

По мнению ученых, такие результаты могут объясняться рядом факторов: экономической доступностью алкоголя для обеспеченных людей и их активным участием в социально-культурных мероприятиях, где часто употребляется алкоголь (праздники, встречи и банкеты).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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