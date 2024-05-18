Любовные уроки от королевской пары: как Уильям и Кейт сохраняют страсть после многих лет брака?

Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон, известные своей гармоничной парой в королевской семье, придерживаются нескольких ключевых правил для поддержания сильных отношений.
Королевский дворецкий Грант Харролд выделил пять основных аспектов, которые способствуют их взаимопониманию и любви. Среди них: общее чувство юмора, приоритет семьи, внимание к детям, времяпровождение вдвоем и романтические жесты. Уильям и Кейт начали свои отношения с дружбы еще в университете и продолжают укреплять связь через совместные свидания и романтические сюрпризы, такие как ужин при свечах.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.