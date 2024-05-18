Любовные уроки от королевской пары: как Уильям и Кейт сохраняют страсть после многих лет брака?

Секреты гармонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон: рецепт идеальных отношений

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон, известные своей гармоничной парой в королевской семье, придерживаются нескольких ключевых правил для поддержания сильных отношений.

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Королевский дворецкий Грант Харролд выделил пять основных аспектов, которые способствуют их взаимопониманию и любви. Среди них: общее чувство юмора, приоритет семьи, внимание к детям, времяпровождение вдвоем и романтические жесты. Уильям и Кейт начали свои отношения с дружбы еще в университете и продолжают укреплять связь через совместные свидания и романтические сюрпризы, такие как ужин при свечах.