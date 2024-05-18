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Весенний кофе с молоком и мёдом: с потрясающим ароматом корицы и кардамона

Медовый кофе в турке: восхитительное сочетание молотого кофе, молока и мёда

1:29
Еда

Празднуйте наступление тёплых весенних дней с помощью медового кофе в турке — прекрасного рецепта, который превратит ваш кофе в настоящий ароматный деликатес.

Медовый кофе в турке: восхитительное сочетание молотого кофе, молока и мёда
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

  • 4 чайные ложки молотого кофе,
  • 100 мл молока,
  • 1.5 чайные ложки мёда,
  • корица и кардамон (по вкусу).

Приготовление

  1. Чтобы приготовить медовый кофе, первым делом залейте молотый кофе в турку холодной водой.
  2. Затем добавьте мёд и специи — корицу и кардамон, регулируя количество по своим предпочтениям.
  3. Важно помнить, что необходимо варить кофе до того момента, как появится "шапка" — пена на поверхности. Таким образом, вы сохраните все ароматические вещества и избежите перегрева напитка.
  4. После приготовления кофе, процедите его и налейте в высокий бокал, чтобы придать ему изысканности и шика.
  5. Если вы стремитесь сделать медовый кофе еще более насыщенным и вкусным, рекомендуется добавить подогретое молоко. Прекрасным вариантом будет использование капучинатора, чтобы придать молоку пышную пенку.

Медовый кофе в турке — идеальный выбор для прохладного весеннего вечера. Его сладкий и ароматный вкус согреет вас, а приятная атмосфера создаст необходимое уюта. Наслаждайтесь этим изысканным напитком и наступлением весны!

Рецепт кофе с корицей и медом в турке для похудения, как приготовить, сварить кофе дома
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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