Весенний кофе с молоком и мёдом: с потрясающим ароматом корицы и кардамона

Медовый кофе в турке: восхитительное сочетание молотого кофе, молока и мёда

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Празднуйте наступление тёплых весенних дней с помощью медового кофе в турке — прекрасного рецепта, который превратит ваш кофе в настоящий ароматный деликатес.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

4 чайные ложки молотого кофе,

100 мл молока,

1.5 чайные ложки мёда,

корица и кардамон (по вкусу).

Приготовление

Чтобы приготовить медовый кофе, первым делом залейте молотый кофе в турку холодной водой. Затем добавьте мёд и специи — корицу и кардамон, регулируя количество по своим предпочтениям. Важно помнить, что необходимо варить кофе до того момента, как появится "шапка" — пена на поверхности. Таким образом, вы сохраните все ароматические вещества и избежите перегрева напитка. После приготовления кофе, процедите его и налейте в высокий бокал, чтобы придать ему изысканности и шика. Если вы стремитесь сделать медовый кофе еще более насыщенным и вкусным, рекомендуется добавить подогретое молоко. Прекрасным вариантом будет использование капучинатора, чтобы придать молоку пышную пенку.

Медовый кофе в турке — идеальный выбор для прохладного весеннего вечера. Его сладкий и ароматный вкус согреет вас, а приятная атмосфера создаст необходимое уюта. Наслаждайтесь этим изысканным напитком и наступлением весны!