Холодный кофейный напиток фраппе: вдохновляйтесь и создайте ваш совершенный рецепт

Один из самых популярных прохладительных кофейных напитков — фраппе. На самом деле, есть множество рецептов, позволяющих приготовить его по-разному, чтобы удовлетворить вкусы каждого.
Вы можете добавлять различные сиропы, ликеры, молоко или сливки, а также использовать крепкие алкогольные напитки. Это дает возможность создать собственный уникальный рецепт, который идеально подходит именно вам. Пуститесь во все тяжкие и экспериментируйте, и вы обязательно найдете идеальную комбинацию!
Предложенный shopkofe. ru вариант рецепта фраппе включает следующие ингредиенты:
— 150 мл свежесваренного кофе,
— 1 столовая ложка измельчённого льда,
— 50 мл молока,
— 1 чайная ложка апельсинового или вишневого сиропа,
— дольки апельсина для украшения.
Приготовление
Разумеется, вы также можете экспериментировать с рецептом, добавлять другие ингредиенты, например, шоколадный сироп, взбитые сливки или ванильный экстракт, чтобы придать фраппе уникальный вкус и создать свою собственную версию этого охлаждающего кофейного напитка.
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