Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жареная картошка приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям
Котлеты в духовке: не нужно стоять у плиты, следя, чтобы ничего не подгорело
Говорим о посадках на огороде
Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"
Лучшая домашняя тренировка для верхней части тела
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Холодный кофейный напиток фраппе: вдохновляйтесь и создайте ваш совершенный рецепт

Кофе фраппе: десертный напиток со льдом, молоком и сиропом

1:49
Еда

Один из самых популярных прохладительных кофейных напитков — фраппе. На самом деле, есть множество рецептов, позволяющих приготовить его по-разному, чтобы удовлетворить вкусы каждого.

Кофе фраппе: десертный напиток со льдом, молоком и сиропом
Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вы можете добавлять различные сиропы, ликеры, молоко или сливки, а также использовать крепкие алкогольные напитки. Это дает возможность создать собственный уникальный рецепт, который идеально подходит именно вам. Пуститесь во все тяжкие и экспериментируйте, и вы обязательно найдете идеальную комбинацию!

Предложенный shopkofe. ru вариант рецепта фраппе включает следующие ингредиенты:

— 150 мл свежесваренного кофе,

— 1 столовая ложка измельчённого льда,

— 50 мл молока,

— 1 чайная ложка апельсинового или вишневого сиропа,

— дольки апельсина для украшения.

Приготовление

  1. Для приготовления фраппе сначала нужно приготовить свежесваренный кофе и дать ему остыть до комнатной температуры.
  2. Затем в блендере или с помощью миксера соедините остывший кофе, измельчённый лёд и молоко, и взбейте, пока не образуется пена.
  3. После этого добавьте апельсиновый или вишневый сироп по вкусу и продолжайте взбивать, чтобы смешать все ингредиенты.
  4. Затем перелейте готовый фраппе в стакан и украсьте его дольками апельсина.
  5. Наслаждайтесь прохладительным фраппе в тёплый день!

Разумеется, вы также можете экспериментировать с рецептом, добавлять другие ингредиенты, например, шоколадный сироп, взбитые сливки или ванильный экстракт, чтобы придать фраппе уникальный вкус и создать свою собственную версию этого охлаждающего кофейного напитка.

Рецепт фраппе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Последние материалы
Как русская девушка смогла очаровать Николаса Костера, звезду "Санта-Барбары"
Лучшая домашняя тренировка для верхней части тела
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними
Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову
Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"
Экс-возлюбленная Петрова Милославская повторила скандальный образ Бьянки Цензори
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников