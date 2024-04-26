Холодный кофейный напиток фраппе: вдохновляйтесь и создайте ваш совершенный рецепт

Кофе фраппе: десертный напиток со льдом, молоком и сиропом

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых популярных прохладительных кофейных напитков — фраппе. На самом деле, есть множество рецептов, позволяющих приготовить его по-разному, чтобы удовлетворить вкусы каждого.

Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вы можете добавлять различные сиропы, ликеры, молоко или сливки, а также использовать крепкие алкогольные напитки. Это дает возможность создать собственный уникальный рецепт, который идеально подходит именно вам. Пуститесь во все тяжкие и экспериментируйте, и вы обязательно найдете идеальную комбинацию!

Предложенный shopkofe. ru вариант рецепта фраппе включает следующие ингредиенты:

— 150 мл свежесваренного кофе,

— 1 столовая ложка измельчённого льда,

— 50 мл молока,

— 1 чайная ложка апельсинового или вишневого сиропа,

— дольки апельсина для украшения.

Приготовление

Для приготовления фраппе сначала нужно приготовить свежесваренный кофе и дать ему остыть до комнатной температуры. Затем в блендере или с помощью миксера соедините остывший кофе, измельчённый лёд и молоко, и взбейте, пока не образуется пена. После этого добавьте апельсиновый или вишневый сироп по вкусу и продолжайте взбивать, чтобы смешать все ингредиенты. Затем перелейте готовый фраппе в стакан и украсьте его дольками апельсина. Наслаждайтесь прохладительным фраппе в тёплый день!

Разумеется, вы также можете экспериментировать с рецептом, добавлять другие ингредиенты, например, шоколадный сироп, взбитые сливки или ванильный экстракт, чтобы придать фраппе уникальный вкус и создать свою собственную версию этого охлаждающего кофейного напитка.