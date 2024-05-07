Косторная рассказала, какой образ для выступления стал для неё "200 процентным попаданием"

Фигуристка Косторная рассказала о своём любимом образе для выступлений

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Известная фигуристка, чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная рассказала о своих предпочитаемых образах во время выступлений.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своём Telegram-канале спортсменка поделилась, что приглашение от Яны Рудковской сыграло большую роль в её выборе образа Черного лебедя, и она с радостью приняла это предложение.

Косторная объявила, что роль Черного лебедя стала ее любимой.

"На одном из шоу Яна Александровна Рудковская предложила образ Черного лебедя, вариантов отказаться у меня не было. Сразу после первого выхода я поняла, что 200 процентов попадание в образ. Официально могу сказать, что роль Черного лебедя — моя любимая роль", — написала Косторная.

20-летняя спортсменка также является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии "Гран-при" сезона 2019/20 в женском одиночном катании.

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