5 ошибок, которые губят ваш автомобиль: узнайте, как избежать дорогого ремонта

Опытный водитель знает, как продлить срок службы транспортного средства без необходимости частого ремонта.
Рассмотрим основные ошибки, которые значительно сокращают ресурс автомобильных узлов и приводят к поломкам.
Во-первых, важно понимать, что удерживание сцепления в разомкнутом состоянии более трёх секунд значительно увеличивает нагрузку на выжимную вилку.
Из-за этого выжимной подшипник вращается вместо того, чтобы оставаться в состоянии покоя.
Вторая ошибка — это стремление быстрее уехать со светофора, что может стать привычкой. В этом случае сцепление также страдает в первую очередь.
Особенно это касается автомобилей с механической коробкой передач. Даже если автомобиль оснащён автоматической коробкой передач, при резком старте быстро расходуется трансмиссионная жидкость.
Третья ошибка — длительный прогрев двигателя в холодное время года. Не рекомендуется делать это дольше пяти минут.
Четвёртая ошибка — сильное выкручивание руля до упора в автомобиле с гидроусилителем.
Пятая ошибка — езда на остатках топлива. Это создаёт повышенную нагрузку на бензонасос.
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