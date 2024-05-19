Почему Волочкова стала реже появляться в театре? Откровенное признание балерины

Анастасия Волочкова рассказала о своих благотворительных спектаклях

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова активно занимается благотворительностью, организуя спектакли, которые доступны для зрителей бесплатно. Из-за этого она редко делает публичные анонсы о своих выступлениях.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

Балерина подчеркнула, что выступает каждые две недели и ее шоу пользуются большим успехом. Вне сцены Волочкова предпочитает проводить время в домашней бане и ледяной купели, что позволяет ей восстановиться и набраться сил.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова рассказала о жизни в коммуналке в период безденежья.