Почему Волочкова стала реже появляться в театре? Откровенное признание балерины

Анастасия Волочкова активно занимается благотворительностью, организуя спектакли, которые доступны для зрителей бесплатно. Из-за этого она редко делает публичные анонсы о своих выступлениях.
Балерина подчеркнула, что выступает каждые две недели и ее шоу пользуются большим успехом. Вне сцены Волочкова предпочитает проводить время в домашней бане и ледяной купели, что позволяет ей восстановиться и набраться сил.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова рассказала о жизни в коммуналке в период безденежья.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".