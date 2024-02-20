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Как по учебнику: фигуристка Косторная рассказала об отношениях с мужем

Фигуристка Косторная призналась, что их отношения с мужем были "как по учебнику"

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Спорт

По словам чемпионки Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёны Косторной, её отношения с мужем Георгием Куницей были "как по учебнику". Она отметила стремительность их развития.

"Я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, чтобы за мной пальто носили, чтобы я приходила в магазин, делала "ах", и дальше муж с пакетами шёл", — призналась спортсменка в интервью Ляйсан Утяшевой.

Косторная не верила, что муж "точно реальный".

В начале прошлого года её бывший тренер Елена Буянова сообщила об уходе Косторной в парное катание. С осени 2022 года она занимается в паре с Георгием Куницей.

Пара поженилась 13 августа. Их первая произвольная программа была поставлена под саундтрек к фильму "Голодные игры".

Алена Косторная Произвольная программа Женщины Финал Гран при по фигурному катанию 19 20
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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