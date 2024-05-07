Домашние задания: как привести себя в форму без тренажерного зала

Быстрые задачи для улучшения своего внешнего вида в домашних условиях

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы знали, что некоторые повседневные обязанности по дому могут помочь вам сбросить вес лучше, чем интенсивные тренировки? Вот топ домашних дел, которые помогут вам быстро вернуть себя в форму, особенно если на праздниках вы переедали.

Фото: Wikimedia Commons by Entheta is licensed under public domain

Смена постельного белья: это не самая приятная задача, но заправка пододеяльника может прекрасно потренировать мышцы рук и сжечь около 180 калорий за раз. Не откладывайте это дело на потом!

Игры с домашними питомцами и детьми: игры с маленькими детьми или домашними животными могут помочь быстро сбросить набранные килограммы. Ваше активное участие в играх может сжечь около 120 калорий за раз.

Уборка с пылесосом: пылесосить самостоятельно и прочистить пылесос после уборки может потребовать некоторых усилий, но это хорошая тренировка, которая может сжечь около 170 калорий за полтора часа.

Уборка снега: очистка дорожек от снега или чистка машины может быть серьезной физической нагрузкой, сжигающей около 200 калорий.

Не забывайте о таких повседневных занятиях, они могут быть эффективными способами поддерживать форму и активность даже без походов в тренажерный зал.