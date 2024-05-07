Китайские учёные подвергли вирус Эбола мутации: новые испытания на хомяках могут перевернуть медицину

Daily Mail: учёные подвергли вирус Эбола мутации для его изучения на хомяках

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые модифицировали вирус Эбола, чтобы изучить его распространение на хомяках и разработать методы лечения.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

С использованием суррогатного вируса, объединяющего Эболу и везикулярный стоматит, исследования можно проводить в лабораториях с более низким уровнем безопасности (BSL-2), что снижает стоимость и повышает безопасность. Эти исследования также могут способствовать изучению заболеваний зрительного нерва, связанных с лихорадкой Эбола, сообщает Daily Mail.

Вирусы Эбола и Марбург, вызывающие геморрагические лихорадки, были открыты около 50 лет назад в Африке, где и происходили крупные вспышки, вызывая значительные человеческие потери и стимулируя разработку вакцин и лекарств.