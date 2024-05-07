Китайские учёные подвергли вирус Эбола мутации: новые испытания на хомяках могут перевернуть медицину

Китайские ученые модифицировали вирус Эбола, чтобы изучить его распространение на хомяках и разработать методы лечения.
С использованием суррогатного вируса, объединяющего Эболу и везикулярный стоматит, исследования можно проводить в лабораториях с более низким уровнем безопасности (BSL-2), что снижает стоимость и повышает безопасность. Эти исследования также могут способствовать изучению заболеваний зрительного нерва, связанных с лихорадкой Эбола, сообщает Daily Mail.
Вирусы Эбола и Марбург, вызывающие геморрагические лихорадки, были открыты около 50 лет назад в Африке, где и происходили крупные вспышки, вызывая значительные человеческие потери и стимулируя разработку вакцин и лекарств.
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