Туристы выбирают Абхазию в 2024 году: спрос вырос на 22%, несмотря на увеличение цен

Спрос на туры в Абхазию увеличился на 22% несмотря на рост цен

Абхазия — одно из самых популярных пляжных направлений 2024 года. Спрос на туры в эту страну увеличился на 22% по сравнению с прошлогодними показателями, несмотря на рост цен.

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Отдых в Абхазии подорожал на 15-30%, средняя стоимость недельного тура без учёта дороги составляет 60-80 тыс. рублей на двоих. Однако в эконом-сегменте можно найти гораздо более доступные варианты.

Например, стоимость размещения в самых бюджетных отелях (1-2*) в июне начинается от 16,8 тыс. рублей за двоих (в сумму входит питание), пишет АТОР со ссылкой на туроператора "АЛЕАН". Туры в среднем ценовом сегменте стоят от 54,6 тыс. рублей (проживание в отеле 3*). В дорогих гостиницах стоимость отдыха с питанием стартует от 124,9 тыс. рублей на двоих.