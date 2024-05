Туристы выбирают Абхазию в 2024 году: спрос вырос на 22%, несмотря на увеличение цен

Абхазия — одно из самых популярных пляжных направлений 2024 года. Спрос на туры в эту страну увеличился на 22% по сравнению с прошлогодними показателями, несмотря на рост цен.

Фото: commons.wikimedia.org by CHAND ALIi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International