Рынкам недружественных стран найдена альтернатива: российские компании увеличивают торговлю с Китаем

Россия нашла альтернативу рынкам недружественных стран в Китае

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании нашли в Китае альтернативу рынкам недружественных стран и увеличивают объемы торговли промышленной продукцией, составляющей около 60% товарооборота между двумя странами.

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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил, что российские производители переориентировали экспортные потоки с западных рынков на Китай, включающие не только нефть и газ, но и продукцию металлургической, химической и деревообрабатывающей отраслей. Одновременно растет импорт из Китая оборудования, техники и сырья, сообщает ТАСС.

Груздев отметил, что для долгосрочного успеха китайские компании должны локализовать производство в России и создавать устойчивые кооперационные цепочки. Российское правительство будет поддерживать такие формы сотрудничества.

В 2022 году китайско-российский товарооборот увеличился на 29,3%, достигнув $190 млрд, а в 2023 году — на 26,3%, составив рекордные $240,11 млрд.