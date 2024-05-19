Понимание ИМТ: как определить, нужно ли вам похудеть

Как определить, действительно ли вам нужно сбрасывать вес или нет

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотя западные маркетологи продвигают plus size как норму, желание похудеть у многих остается неизменным. Это связано с тем, что бодипозитив превращает избыточный вес в новый тренд, заставляя девушек более внимательно следить за своим весом. Вместе с тем, СМИ и социальные сети продолжают акцентировать внимание на диетах и идеалах красоты.

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Однако стоит ли выстраивать свою жизнь по этим стандартам? Возможно, ваша фигура уже идеальна, и желание похудеть — лишнее. Резкое снижение веса может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Множество примеров, включая случай с Ким Кардашьян, демонстрируют, как резкое похудение влияет на организм. Это может вызвать депрессию, обезвоживание, а также проблемы с кожей и иммунитетом. Терапевты подчеркивают, что резкое снижение калорийности и недостаток белков в рационе могут привести к серьезным нарушениям функционирования организма.

Чтобы понять, нужно ли вам похудеть, важно рассчитать индекс массы тела. Онлайн-калькулятор ИМТ поможет определить, находится ли ваш вес в норме. Если он превышает 25, это может указывать на избыточную массу тела.

Однако перед тем, как начать диету, стоит проконсультироваться со специалистами. Избыточный вес может быть следствием различных здоровенных проблем, таких как нарушения функционирования щитовидной железы или гормональный дисбаланс. Специалисты по питанию могут помочь разработать индивидуальный план питания, который поможет сбросить вес без ущерба для здоровья.



