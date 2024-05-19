Топ-3 предмета мебели, которые портят современный интерьер

Есть несколько предметов мебели, которые еще пару десятилетий назад были невероятно популярны.
В то время эти вещи украшали интерьер и придавали ему современный вид.
Однако сегодня такая мебель лишает комнату стильности и уюта.
Какие именно предметы потеряли актуальность и делают интерьер устаревшим? На этот вопрос ответила эксперт по дизайну и интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино.
Кухонный уголок
В девяностые и нулевые годы кухонные уголки неплохо смотрелись в интерьере.
Однако сейчас такая мебель вышла из моды. Считается, что мягкой угловой мебели не место в кухне, где готовят еду.
Лучше заменить кухонный уголок обычными стульями.
Компьютерный стол
Двадцать лет назад комната с компьютерным столом казалась современной.
Но сейчас такой предмет мебели выглядит архаично.
Современным пользователям ПК не нужны ниши для дисков и многочисленные полочки.
Громоздкий компьютерный стол стоит заменить компактным и плоским.
Мебельный набор
Конечно, удобно приобрести целый мебельный набор, включающий диван и пару кресел.
Но использование одинаковых предметов мебели в одном помещении теперь считается дизайнерской ошибкой.
Лучше выбрать диван и кресла, которые выглядят по-разному.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".