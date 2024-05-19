Топ-3 предмета мебели, которые портят современный интерьер

Топ-3 предмета мебели, которые скорее нужно обновить

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Есть несколько предметов мебели, которые еще пару десятилетий назад были невероятно популярны.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga North is licensed under Creative Commons CC0 License

В то время эти вещи украшали интерьер и придавали ему современный вид.

Однако сегодня такая мебель лишает комнату стильности и уюта.

Какие именно предметы потеряли актуальность и делают интерьер устаревшим? На этот вопрос ответила эксперт по дизайну и интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино.

Кухонный уголок

В девяностые и нулевые годы кухонные уголки неплохо смотрелись в интерьере.

Однако сейчас такая мебель вышла из моды. Считается, что мягкой угловой мебели не место в кухне, где готовят еду.

Лучше заменить кухонный уголок обычными стульями.

Компьютерный стол

Двадцать лет назад комната с компьютерным столом казалась современной.

Но сейчас такой предмет мебели выглядит архаично.

Современным пользователям ПК не нужны ниши для дисков и многочисленные полочки.

Громоздкий компьютерный стол стоит заменить компактным и плоским.

Мебельный набор

Конечно, удобно приобрести целый мебельный набор, включающий диван и пару кресел.

Но использование одинаковых предметов мебели в одном помещении теперь считается дизайнерской ошибкой.

Лучше выбрать диван и кресла, которые выглядят по-разному.