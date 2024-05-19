Приготовьте этот простой салат с рулетиками из курицы и ветчины и отваренных яиц

Простой салат с курицей и варёными яйцами

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с курицей и варёными яйцами — очень простой рецепт. Блюдо готовится из сочных куриных бёдрышек и яиц, богатых белком. Его можно приготовить без особых усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обжаренные на сковороде куриные бёдра, завёрнутые в ветчину и покрытые горчичным соусом, отлично насыщают и радуют вкусовые рецепторы.

Ингредиенты

4 куриных бедра

Оливковое масло

1 салат ромэн

Морская соль по необходимости

1 столовая ложка красного винного уксуса

4 ломтика ветчины

6 яиц

100 г помидоров черри

2 чайные ложки дижонской горчицы

1 столовая ложка чеснока

Для украшения

Зелёный лук

Приготовление

Смешайте в миске дижонскую горчицу, уксус, оливковое масло и чеснок. Приправьте морской солью и хорошо перемешайте. Нарежьте курицу и заверните в ломтики ветчины. Смажьте оливковым маслом. Обжарьте с двух сторон. Отварите яйца. Разрежьте варёные яйца пополам. В салатник сложите помидоры черри, курицу, яйца, салат ромэн. Полейте приготовленной заправкой и посыпьте зелёным луком.