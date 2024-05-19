Приготовьте этот простой салат с рулетиками из курицы и ветчины и отваренных яиц
Простой салат с курицей и варёными яйцами
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Салат с курицей и варёными яйцами — очень простой рецепт. Блюдо готовится из сочных куриных бёдрышек и яиц, богатых белком. Его можно приготовить без особых усилий.
Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Обжаренные на сковороде куриные бёдра, завёрнутые в ветчину и покрытые горчичным соусом, отлично насыщают и радуют вкусовые рецепторы.
Ингредиенты
- 4 куриных бедра
- Оливковое масло
- 1 салат ромэн
- Морская соль по необходимости
- 1 столовая ложка красного винного уксуса
- 4 ломтика ветчины
- 6 яиц
- 100 г помидоров черри
- 2 чайные ложки дижонской горчицы
- 1 столовая ложка чеснока
Для украшения
Приготовление
- Смешайте в миске дижонскую горчицу, уксус, оливковое масло и чеснок. Приправьте морской солью и хорошо перемешайте.
- Нарежьте курицу и заверните в ломтики ветчины. Смажьте оливковым маслом. Обжарьте с двух сторон.
- Отварите яйца. Разрежьте варёные яйца пополам.
- В салатник сложите помидоры черри, курицу, яйца, салат ромэн.
- Полейте приготовленной заправкой и посыпьте зелёным луком.
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ПРОСТОЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ