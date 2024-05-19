Приготовьте этот простой салат с рулетиками из курицы и ветчины и отваренных яиц

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Простой салат с курицей и варёными яйцами

1:16
Еда

Салат с курицей и варёными яйцами — очень простой рецепт. Блюдо готовится из сочных куриных бёдрышек и яиц, богатых белком. Его можно приготовить без особых усилий.

Простой салат с курицей и варёными яйцами
Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обжаренные на сковороде куриные бёдра, завёрнутые в ветчину и покрытые горчичным соусом, отлично насыщают и радуют вкусовые рецепторы.

Ингредиенты

  • 4 куриных бедра
  • Оливковое масло
  • 1 салат ромэн
  • Морская соль по необходимости
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса
  • 4 ломтика ветчины
  • 6 яиц
  • 100 г помидоров черри
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 1 столовая ложка чеснока

Для украшения

  • Зелёный лук

Приготовление

  1. Смешайте в миске дижонскую горчицу, уксус, оливковое масло и чеснок. Приправьте морской солью и хорошо перемешайте.
  2. Нарежьте курицу и заверните в ломтики ветчины. Смажьте оливковым маслом. Обжарьте с двух сторон.
  3. Отварите яйца. Разрежьте варёные яйца пополам.
  4. В салатник сложите помидоры черри, курицу, яйца, салат ромэн.
  5. Полейте приготовленной заправкой и посыпьте зелёным луком.
ПРОСТОЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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