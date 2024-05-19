Том Ротман подтвердил: "Веном: Последний танец" станет финалом для персонажа Тома Харди

На этой неделе один из руководителей Sony Pictures Том Ротман дал интервью журналистам издания Deadline. В ходе разговора Ротман заявил, что "Веном: Последний танец" будет последним фильмом о симбиоте с актёром Томом Харди.
По его словам, третья картина про похождения Венома и Эдди Брока имеет такое же важное значение для фанатов, как и следующая лента про Человека-паука с Томом Холландом. Никакие дополнительные подробности Ротман не раскрыл.
Сюжет "Венома 3" держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся в родную вселенную. Это показывали в сцене после титров "Человека-паука: Нет пути домой".
Мировая премьера картины состоится 25 октября этого года.
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